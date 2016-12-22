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Американскую Westinghouse продали за $4,6 млрд
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Американскую Westinghouse продали за $4,6 млрд
Бизнес, 19:49
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Американскую Westinghouse продали за $4,6 млрд

Инвесткомпания Brookfield Business Partners L.P. заявила о заключении соглашения о покупке обанкротившейся американской энергетической компании Westinghouse за $4,6 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

Как отмечается в сообщении, Brookfield хочет купить компанию работающую в сфере ядерной энергетики наряду со своими партнерами.

Westinghouse ​ принадлежала японской компании Toshiba, которая в марте 2017 года заявила о реорганизации компании в соответствии с законодательством США, которое применяется к банкротящемся фирмам. Американские власти выразили опасения, что российские и китайские компании могут заинтересоваться покупкой Westinghouse . В июне 2017 года министр энергетики США Рик Перри заявил, что США должны обеспечить экономическую и технологическую связь страны с ядерной энергетикой, иначе «это место займут Китай и Россия».

Как рассказал один из чиновников в администрации президента США Дональда Трампа изданию Financial Times, американский лидер постоянно контактировал с потенциальными покупателями и инвесторами Westinghouse, потому что Вашингтон хочет найти ей покупателя, который не создаст национальную угрозу безопасности США.

Westinghouse и General Electric — одни из самых крупнейших в США компаний, которые работают в сфере ядерной энергетики. Кроме того, Westinghouse поставляет технологии для атомных подлодок США.

Теги: покупка , Westinghouse , Бизнес
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