В ЮАР в результате крушения поезда погибли четыре человека
Общество, 14:36
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В ЮАР в результате крушения поезда погибли четыре человека
В Южно-Африканской Республике в результате крушения пассажирского поезда погибли четыре человека, 100 человек получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах страны, передает Reuters.
Как отмечается в сообщении, пассажирский поезд сошел с рельсов, врезался в грузовой автомобиль, а затем загорелся. Би-би-си сообщает, что крушение произошло около города Крунстад. Издание Herald отмечает, что состав вышел из города Порт-Элизабет и направлялся в Йоханнесбург.
Кроме того, оно опубликовало видео очевидца, который снял последствия катастрофы.
Также кадры с места событий опубликовала на своей странице скорая помощь ЮАР.