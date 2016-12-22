Умер переживший холокост писатель Аарон Аппельфельд

Скончался переживший холокост лауреат премии Израиля по литературе писатель Аарон Аппельфельд. Об этом сообщает газета Haaretz. Писатель умер в возрасте 85 лет в ночь с 3 на 4 января.

Аарон Аппельфельд (Фото: Sara Lemel / DPA / TASS)





Аппельфельд родился в Румынии в 1932 году и иммигрировал в Израиль в 1946 году. За свою карьеру он написал около 50 книг. Его последнее произведение «Чудо» было опубликовано осенью 2017 года.

В Румынии, когда Аппельфельду было восемь лет, его мать была убита, а его отца и его самого перевезли в гетто, а затем в лагерь. Оттуда он смог бежать, скрывался в лесах. В Болгарию он попал вместе с советскими солдатами, а оттуда, как и другие осиротевшие дети, был перевезен в Италию. Затем в 1946 году он поехал в Израиль. По прибытии туда он узнал, что его отец смог выжить и находится в Израиле.

Первая книга Аппельфельда, сборник рассказов «Дым», вышла в 1962 году. В основном все произведения писателя посвящены Второй мировой войне. Аппельфельд получил национальную премию Израиля в 1983 году. Кроме того, в 1997 году он стал членом Американской академии искусств и наук. В 2005 году писатель был удостоен французской премии Медичи в категории «лучшее зарубежное произведение» за роман «История жизни».