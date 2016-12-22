Из аэропорта Шарль-де-Голль в Париже бездомный украл около €500 тыс.

Из французского аэропорта Шарль-де-Голль в Париже бездомный вынес €490 тыс. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию, сообщает газета Parisien. Ранее, 18 декабря, издание писало, что бездомный украл €300 тыс.



Кража была совершена 8 декабря. Камеры наблюдения засекли мужчину в возрасте 40–50 лет, который копался в мусорном ящике около отделения компании Loomis, которая занимается операциями с наличными деньгами. Он решил проверить дверь. Она оказалась не заперта, и бездомный вошел внутрь, а затем вышел с фирменными пакетами кампании, в которых она перевозит деньги.



Тогда источник, знакомый со следствием, рассказал, что мужчина вынес €300 тыс., но затем в компании пересчитали ущерб и сказали, что были украдены €490 тыс., рассказал собеседник издания. По его словам, полиции удалось идентифицировать грабителя, но после кражи его невозможно было найти. По данным полиции, мужчина был иностранцем из Северной Африки, который жил в аэропорту на протяжении нескольких недель. Сотрудники французских правоохранительных органов полагают, что он уже покинул Францию и улетел в Бельгию или в другую страну.