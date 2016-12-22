В Приморье при прорыве отопления в санатории пострадали четыре ребенка
Общество, 09:02
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В Приморье при прорыве отопления в санатории пострадали четыре ребенка
В санатории в поселке Горные Ключи Кировского района Приморья произошел прорыв трубы отопления, пострадали четыре ребенка. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
Дети получили ожоги нижних конечностей, также при устранении прорыва получил ожоги охранник санатория. Пострадавшие направлены в медучреждение. С ними работают психологи.
Причины происшествия устанавливаются.