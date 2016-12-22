В Австралии легализовали экспорт лечебной марихуаны

Австралия разрешила продажу лечебного каннабиса за границу, заявил министр здравоохранения страны Грег Хант. Об этом сообщает телеканал SBS.

По его словам, помогая производству лечебной марихуаны для внешнего рынка, правительство стимулирует рост предложения на внутреннем. Министр добавил, что видит Австралию в будущем ключевым поставщиком лечебной марихуаны в мире.

Доступ к медицинскому каннабису местного производства для больных в Австралии был открыт с 2016 года. Его производство и регулирование находятся в ведении штатов и федерального правительства. Первым из штатов, легализовавших марихуану, стала Виктория.

​В январе 2017 года парламент Германии разрешил принимать марихуану тяжелобольным и страдающим неизлечимыми заболеваниями. Для урегулирования вопросов, связанных с медицинским употреблением наркотика, парламент создал специальное агентство. Оно контролирует выращивание, распределение и потребление лечебной марихуаны. В США часть штатов также легализовала торговлю каннабисом, причем в одних регионах он легально продается только для лечебных, а в других — и для «развлекательных» целей.