Муж Иванки Трамп согласился на ее возможное участие в президентской гонке

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Иванка Трамп пришли к соглашению, что если им обоим выпадет возможность участвовать в выборах главы государства, то свою кандидатуру выдвинет Иванка. Об этом говорится в книге американского журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». Отрывки из книги опубликованы в New York Magazine

Как рассказывает Вольф, решение о кандидатуре Иванки в случае подходящих условий было совместным решением семейной пары Кушнера и Трамп. «Если когда-нибудь в будущем появится возможность, именно она бы баллотировалась в президенты», — рассказывает Вольф.

«Первой женщиной-президентом, настаивала Иванка, должна стать не Хиллари Клинтон, а она», — передает журналист слова дочери Трампа.

Фотомодель Иванка Трамп на данный момент является помощником президента США — своего отца — на неоплачиваемой основе. Ее муж, бизнесмен Джаред Кушнер занимает пост штатного старшего советника главы государства. Летом в рамках «российского дела» конгрессмены ставили Кушнеру в вину контакты с российскими официальными лицами и хотели привлечь к ответственности Иванку Трамп, так как она должна докладывать, как официальное лицо, о контактах своего мужа с иностранцами согласно законодательству.