В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

В кафе в баре Cafe 33 Копенгагене неизвестный украл из коллекции заведения бутылку алкогольного напитка, стоившую $1,3 млн. Об этом сообщается на официальной странице коллекции в Facebook.

В публикации заведение просит помощи в поимке злоумышленника и выкладывает фото предполагаемого посетителя. По версии заведения, грабитель имел ключи. «Это самая дорогая водка в мире — $ 1,3 млн. Обещаем вознаграждение тем, кто может помочь найти злоумышленников!», — говорится в публикации.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки «Руссо-Балт» попала в заведение из Музея водки в Риге — кафе взяло ее напрокат. Рижский музей опубликовал запись с камер наблюдения кафе, где злоумышленник быстро проходит в помещение и берет бутылку, а затем выходит из него.

Видео: DARTZ GRUPA

Как сообщил датскому телеканалу TV-2 владелец копенгагенского заведения, эта бутылка появлялась в эпизоде сериала «Карточный домик», где российский президент Петров поил ею президента США Андервуда.