Близ Нью-Йорка загорелся дом Билла и Хиллари Клинтон

Дом бывшего президента США Билла Клинтона и его жены, экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон загорелся в Чаппакве, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает СВS.

Видео: CBS New York / Facebook

Возгорание началось в здании, прилегающем к дому экс-президентской четы. Бывший официальный представитель Хиллари Клинтон Ник Мерилл объяснил в своем Twitter, что огонь возник в помещении, которое использовалось секретными службами. Он добавил, что огонь был «слабый», сообщение об этом в СМИ — «истерией», а также сообщил, что Клинтонов в тот момент не было дома. «Все в порядке», — написал он.

В пожарном департаменте телеканалу рассказали, что возгорание ликвидировано. Как следует из опубликованного телеканалом видеосюжета, вокруг дома Клинтонов наблюдалось скопление пожарных, видна одна пожарная машина.

Дом, по сведениям телеканала, куплен четой Клинтон в 1999 году.

Билл Клинтон — 42-й президент США — занимал этот пост два срока, с 1993 по 2001 год. Его жена, Хиллари Клинтон, являлась главой внешнеполитического ведомства страны с 2009 по 2013 год, а также участвовала в качестве кандидата в выборах президента США в 2016 году. Несмотря на то, что она получила большее число голосов избирателей, большинство выборщиков выбрали миллионера Дональда Трампа. Клинтон, одной из причин которой стала огласка ее почты во время предвыборной компании, обвиняет Трампа в сотрудничестве с Россией во время выборов, в частности, в кампании по очернению ее с участием «российских хакеров».

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