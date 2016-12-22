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Премьер федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США
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Премьер федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США
Политика, 03 янв, 22:28
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Премьер федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что не станет приветствовать солдат США, которые пройдут через его область, направляясь на учения НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщает Potsdamer Neuste Nachrichten.

Министр по сути повторил свои слова в то время, когда американские войска прошли через территорию федеральной земли год назад. По мнению Войдке, если войска будут двигаться по обе стороны границы Германии, это не принесет ей пользы в долгосрочной перспективе. «Я не буду махать [им] на обочине», — сказал премьер земли Бранденбург об американских солдатах.

​Американские войска участвуют в учениях в рамках усиленного контингента войск НАТО в Восточной Европе, который появился по результатам саммита в Варшаве в июле 2016 года. Так, в Польше и странах Прибалтики появились четыре смешанных батальона Альянса как ответ на «агрессивную» политику России, которая выражается в «оккупации «Крыма, войне на юго-востоке Украины и регулярных нарушениях воздушного пространства стран-членов НАТО российской авиацией. Всего в ротации военнослужащих смешанных батальонов Альянса принимают участие 16 его членов.

Теги: Германия , НАТО в Европе , Армия США
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