На Украине неизвестные повредили памятник участникам АТО

Неизвестные повредили памятный знак в честь участников антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины в Донецкой области.

Фото: Интернет-издание «ДонПресс»

Инцидент произошел вечером 2 января в городе Константиновка в сквере Афганцев. В сообщении указывается, что памятник был открыт 13 октября 2017 года. В тот же месяц памятный знак был дважды осквернен. В настоящий момент полиция ищет вандалов, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).