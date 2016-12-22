Власти Приморья заявили о росте товарооборота с Китаем на $2,5 млрд руб.

Власти Приморья рассказали о росте товарооборота с Китаем на $2,5 млрд руб. за девять месяцев 2017 года. Об этом врио губернатора края Андрей Тарасенко рассказал в интервью «РИА Новости».
«Мы пока подвели итоги только за 9 месяцев и видим рост на 14% <...> мы стали поставлять соседям больше продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств», — сказал Тарасенко.
Он добавил, что доля Китая в общем внешнеторговом обороте края — 52%.
Врио губернатора также отметил рост туристов из Китая в регионе. По его данным, с начала работы упрощенного визового режима — с августа 2017 года — в Приморье по электронной визе приехали около 2 тыс. китайских туристов. «По итогам 2018 года общее количество граждан КНР, посетивших Приморье, по нашим расчетам, должно составить около 440-450 тысяч человек», — добавил Тарасенко.