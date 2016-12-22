В Перу при падении автобуса в пропасть погибло более 45 человек
Общество, 04:53
0
В Перу при падении автобуса в пропасть погибло более 45 человек
На участке дороги «Поворот дьявола» (Curva del Diablo) в Перу в обрыв упал пассажирский автобус. В аварии погибло более 45 человек, 12 тел погибших спасатели обнаружили в море
По меньшей мере 48 человек погибли, еще семь пострадали при падении пассажирского автобуса с обрыва в Перу. Об этом сообщает агентство Andina со ссылкой на Минздрав страны.
«Автобус упал в пропасть с высоты почти 100 метров», — сказано в сообщении. Автобус ехал по серпантину в районе Пасамайо вдоль берега моря. Еще шесть пострадавших зажаты в обломках автобуса, для их госпитализации задействовали вертолет.
Всего в машине находились 55 пассажиров. При этом 12 тел погибших спасатели обнаружили в море.
Участок горной дороги, на котором произошла авария, известна как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo). Автобус ехал в Лиму из Гуачо, примерно в 130 км от столицы.