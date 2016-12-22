Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке увеличилось до 23 человек
Общество, 02 янв, 22:55
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Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке увеличилось до 23 человек
Число пострадавших при пожаре, вспыхнувшем 29 декабря в жилом доме нью-йоркского района Бронкс, увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает пожарный департамент Нью-Йорка в Twitter.
«В настоящее время из пострадавших 22 человека — гражданские лица, один человек — сотрудник спасательной службы», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что двенадцать человек стали жертвами пожара, еще 16 получили травмы. Возгорание произошло вечером 28 декабря по местному времени (в ночь на 29 декабря по московскому времени) в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке.
Мэр города Билл де Блазио в ходе брифинга сообщал, что власти признали пожар «историческим по своим масштабам», принимая во внимание число погибших. В настоящее время причины возгорания выясняются.