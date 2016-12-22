Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова
Общество, 02 янв, 22:00
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Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова
В Вильнюсе после тяжелой болезни на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра и кино Татьяна Майорова. Об этом говорится на сайте Русского драматического театра Литвы (РДТЛ).
Татьяна Майорова
«Прощание с актрисой состоится в среду, 3 января», — сказано в сообщении. Похороны актрисы пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.
Артистка скончалась 30 декабря. Большую часть жизни она проработала в РДТЛ в Вильнюсе (в 1967–1991 годах), где исполнила более 40 ролей. Кроме того, Татьяна Майорова снималась и в кино. Ее наиболее яркая роль была в фильме «Смилуйся над нами» 1978 года, созданном режиссером Альгирдасом Араминасом.