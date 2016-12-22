Путин поздравил с 91-летием хореографа Юрия Григоровича

Президент Владимир Путин поздравил советского и российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с 91- летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Григорович вносит «своим подвижничеством <...> бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства». «Желаю Вам здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения», — говорится в телеграмме Путина.

Как сообщает ТАСС, с днем рождения Григоровича поздравил также директор Большого театра Владимир Урин. Он поблагодарил хореографа за то, что тот «с нами и продолжает активно работать».

Юрий Григорович одновременно начал хореографическую и артистическую карьеру в 1946 году после окончания Ленинградского хореографического училища. До 1961 года оставался солистом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М.Кирова (ныне Мариинский). В 1964–1995 годах занимал должность главного балетмейстера Большого театра. Он поставил восемь оригинальных балетов, а также почти все классические, исполняемые на российской сцене. Юрий Григорович носит звание народного артиста СССР, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена «За заслуги перед Отечеством» всех трех степеней, имеет иностранные награды.



