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Компьютерный сбой стал причиной задержек авиарейсов в США
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Компьютерный сбой стал причиной задержек авиарейсов в США
Общество, 13:12
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Компьютерный сбой стал причиной задержек авиарейсов в США

Сбой компьютеров Пограничной службы США привел к задержкам авиарейсов в Нью-Йорке, Майами, Денвере и Сан-Франциско. Об этоv сообщает телеканал CNN.

Сбой затронул в основном пассажиров, возвратившихся в воздушные гавани после новогодних праздников. Сбой произошел вечером 1 января и длился в течение двух часов.

Пресс-службы аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также других аэропортов подтвердили сбои и оповестили о них своих пассажиров.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео огромных очередей на паспортном контроле в аэропорту Майами.

На данный момент Пограничная служба США сообщает, что сбой ликвидирован. В ведомстве отвергают злонамеренность данный действий — в частности, отказываются считать их последствиями кибератаки.

В конце мая масштабный компьютерный сбой произошел в крупнейших британских аэропортах Гатвик и Хитроу. Он привел к отмене всех рейсов авиакомпании British Airways. Других авиаперевозчиков сбой не затронул. В компании отказались назвать причиной сбоя хакерскую атаку.

 
Теги: США , авиарейсы , задержки , компьютерный сбой
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