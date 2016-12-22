СМИ узнали о вызове посла США в МИД Пакистана из-за слов Трампа

После слов Дональда Трампа о том, что Пакистан получает финансовую помощь от США, но не борется с террористами надлежащим образом, американского посла вызвали в МИД Пакистана

Шахид Хакан Абаси (Фото: Faisal Mahmood / Reuters)

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Абаси созовет заседание правительства во вторник, 2 января, для того чтобы отреагировать на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пакистанское издание The News International. Также будет созван Комитет национальной безопасности.

Кроме того, МИД Пакистана вызвал посла США в стране Дэвида Хэйла, для того чтобы выразить протест в связи с обвинениями Трампа.

В ответ глава МИД Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф сказал, что США должны привести к ответственности собственных людей за неудачи в Афганистане, передает GeoTV. По его словам, все выплаты со стороны США были «надлежащим образом потрачены». Асиф добавил, что Пакистан готов публично представить доказательства этому.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совершил «глупость», оказывая финансовую помощь Пакистану, так как в ответ «они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана». «Они обеспечивают безопасность для террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Более этого не будет!» — сказал Трамп.

После слов Трампа FoxNews со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США намерена задержать выплату $255 млн Пакистану на поддержку армии.

До этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пакистан должен пересмотреть свою политику в отношении терроризма, иначе государство лишится статуса союзника США.