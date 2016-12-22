Станцию «Филевский парк» эвакуировали из-за кондитерского набора

Правоохранители эвакуировали посетителей станции московского метро «Филевский парк» для проверки бесхозного предмета, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
«На станции был обнаружен брошенный бесхозный детский кондитерский набор. Сотрудники полиции его осмотрели, опасности предмет не представляет. На всякий случай кинологами будет проверена вся станция», — сказал он.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что станция метро «Филевский парк» эвакуирована после обнаружения бесхозного предмета.
«По предварительным данным, на платформе станции метро «Филевский парк» обнаружен бесхозный предмет, проведена эвакуация людей», — сказал собеседник агентства. Число эвакуированных неизвестно. Движение поездов было на время приостановлено.