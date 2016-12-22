МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ирана

Массовые беспорядки в Иране — внутреннее дело страны, считают в российском Министерстве иностранных дел, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. В МИДе также выразили надежду, что ситуация в дальнейшем будет развиваться без кровопролития. ​

«Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку», — добавили в Министерстве иностранных дел.

Акции протеста в ряде крупных городов Ирана начались в четверг, 28 декабря, в Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен, а также против коррупции и безработицы. Вскоре протесты охватили и другие города страны, а к экономическим требованиям демонстрантов добавились политические лозунги.

В результате столкновений с правоохранительными органами погибли как минимум 12 человек, сообщали Reuters и Associated Press со ссылкой на данные гостелевидения Ирана. Протестующие в разных городах пытались захватить полицейские участки и военные базы, уточняло AP.