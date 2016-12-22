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Путин рассказал о привычке вести «себя так, как будто за мной наблюдают»
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Путин рассказал о привычке вести «себя так, как будто за мной наблюдают»
Политика, 14:27
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Путин рассказал о привычке вести «себя так, как будто за мной наблюдают»

Владимир Путин заявил, что не очень любит появляться на телевизионном экране. Об этом он рассказал в юбилейном выпуске программы «Время», который покажут в эфире «Первого канала» вечером 1 января. 

«Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни. Я, наоборот, все-таки старался быть немножко так непубличным человеком», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).

Он вспомнил, что в своей прежней жизни он старался «вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают». «Поэтому вот это странно, но это так сложилось. Может быть, в силу прежней профессии», — добавил президент.

На вопрос журналистов о том, когда он первый раз появился в новостях, Путин вспомнил, что начал давать интервью, «работая еще в Петербурге». В новостях его показывали и позже — во время работы в администрации президента и ФСБ. «По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю», — признался глава государства.

При этом на вопрос о том, пришлось ли ему отказаться от каких-то привычек из-за журналистов, Путин ответил отрицательно.

Также во время интервью Владимир Путин вспомнил и о событиях 50-летней давности. Среди самых запоминающихся новостей он назвал запуск сверхзвукового самолета Ту-144.

Юбилейный выпуск программы «Время» будет показан «Первым каналом» вечером 1 января, цитаты из программы с Путиным опубликовали ведущие информационные агентства.

Теги: Владимир Путин , журналистика , Телевидение
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