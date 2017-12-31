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Хлопушка оставила без света крупный район Владивостока
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Хлопушка оставила без света крупный район Владивостока
Общество, 08:06
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Хлопушка оставила без света крупный район Владивостока
Из-за попадания хлопушки в линию электропередачи во Владивостоке в новогоднюю ночь произошло отключение электричества в крупном микрорайоне

В новогоднюю ночь без электричества осталось несколько улиц Владивостока, сообщает издание «Вести. Приморье».

Причиной отключения электроэнергии стало короткое замыкание на ЛЭП, без света остались жители улиц Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова.

​«Сразу после 24:00 по адресу: Горная, 33, группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв, и район остался без света», — приводит издание слова очевидцев.

Аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Издание VL.RU приводит комментарий компании «Приморские электрические сети». Причиной аварии там назвали пневмохлопушку, которую группа молодых людей запустила под линией электропередачи.

​«Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре №18 линии 35 кВ «А-З» были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора. Опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям», — рассказали в компании.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владивосток , Новый год , ЛЭП , взрыв петарды
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