Хлопушка оставила без света крупный район Владивостока

В новогоднюю ночь без электричества осталось несколько улиц Владивостока, сообщает издание «Вести. Приморье».
Причиной отключения электроэнергии стало короткое замыкание на ЛЭП, без света остались жители улиц Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова.
«Сразу после 24:00 по адресу: Горная, 33, группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв, и район остался без света», — приводит издание слова очевидцев.
Аварийные службы оперативно устранили неисправность.
Издание VL.RU приводит комментарий компании «Приморские электрические сети». Причиной аварии там назвали пневмохлопушку, которую группа молодых людей запустила под линией электропередачи.
«Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре №18 линии 35 кВ «А-З» были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора. Опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям», — рассказали в компании.