Власти Южно-Сахалинска пообещали установить новую елку вместо сгоревшей

На месте сгоревшей в новогоднюю ночь елки в центре Южно-Сахалинска в ближайшее время будет установлена новая. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации города.
«На место согревшей конструкции сегодня планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель, которая приобретена в этом году для городского парка, и была установлена на стадионе «Космос», — заявили в администрации.
Завершить работы планируется в течение суток.
По предварительной версии, установленная на площади Ленина новогодняя елка сгорела во время празднования из-за несоблюдения техники безопасности при запуске петард.
Ранее пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи пожара. После возгорания ведущий праздника призвал горожан не унывать, пошуметь и продолжать веселиться.