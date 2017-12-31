СМИ узнали о закрытии сделки по продаже Усмановым доли в «Муз-ТВ» и СТС

Сделка по продаже телевизионных активов миллиардера Алишера Усманова бизнесмену Ивану Таврину завершена и закрыта, сообщает RNS со ссылкой на представителя USM Елену Мартынову.

«Речь идет о покупке компанией Таврина («ЮТВ Группа») доли Алишера Усманова в ООО «Новый Медиа Холдинг», владеющем ЮТВ Холдингом, в который входят телеканалы «СТС», «Dомашний», а также Disney, «Ю», «МУЗ-ТВ» и ряд других», — отметило издание.

Мартынова заявила, что «сделка по ЮТВ закрыта».

Ранее в декабре член совета директоров USM Holdings (управляет активами Алишера Усманова) Иван Стрешинский рассказал РБК, что «телевизионные активы никогда не являлись для нас профильными, в то время как для нашего партнера Ивана Таврина они всегда находились в приоритете».

«Мы уверены, что консолидация ЮТВ в руках одного владельца, а тем более человека с таким опытом и экспертизой на медиарынке, создаст для этого холдинга новые перспективы», — отметил он.

Таврин тогда заявил, что сложились благоприятная ситуация для консолидации холдинга ЮТВ. «Я очень благодарен господину Усманову и холдингу USM за их огромный вклад в то, что актив находится в оптимальной форме для начала нового этапа своего развития», — пояснил тогда бизнесмен.