Жертвами крушения самолета в Коста-Рике стали 12 человек
Общество, 00:40
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Жертвами крушения самолета в Коста-Рике стали 12 человек
В гористом районе Коста-Рики в воскресенье, 31 декабря, разбился небольшой самолет, сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.
На борту самолета находились 10 иностранных туристов и два пилота, все они погибли.
Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air. Авиакатастрофа произошла недалеко от провинции Гуанакасте, которая пользуется популярностью среди туристов.
Позже агентство уточнило, что десять погибших туристов приехали из США, пилоты самолета были местными.