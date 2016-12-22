Медведев пожелал «щедрый на хорошие события» 2018 год

Премьер Дмитрий Медведев в своем Instagram опубликовал новогоднее поздравление, в котором выразил надежду на то, что наступающий 2018 год будет удачным на положительные события.

«Эти праздничные дни дарят теплоту общения с дорогими нам людьми. Пусть они наполнят нас положительной энергией на долгое время», — пожелал глава правительства. Он надеется на то, что 2018 год «будет щедрым на хорошие события, принесет благополучие и радость в каждую семью».

«Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов. Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть все будет хорошо!» — сказал заключительные слова премьер.

https://www.instagram.com/p/BdXbkdRlmMw/

Поздравление президента Владимира Путина уже услышали жители Дальнего Востока. Путин пожелал россиянам «перемен к лучшему» и поблагодарил за веру в страну.