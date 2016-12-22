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В ходе перестрелки в кафе на Кубани погибли три человека
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В ходе перестрелки в кафе на Кубани погибли три человека
Общество, 15:13
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В ходе перестрелки в кафе на Кубани погибли три человека

Жертвами перестрелки в кафе в станице Ладожская в Краснодарском крае стали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В отделении областного МВД по Усть-Лабинскому району получили сообщение о стрельбе в кафе в Ладожской около 02:00. «На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями», — сообщили в пресс-службе.

В скором времени двоих подозреваемых в убийстве задержали сотрудники ДПС в Кореновском районе края. Полицейские изъяли у них оружие, из которого, предположительно, подозреваемые и открыли огонь

По предварительной версии, перестрелка в кафе произошла из-за бытового конфликта. В следственном управлении СКР по региону сообщили, что в отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник утверждает, что некоторые участники конфликта были пьяны, а подозреваемые в убийстве пытались избавиться от оружия.

Теги: кафе , перестрелка , Убийство
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