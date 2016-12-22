Склад с косметикой загорелся в промзоне в Магадане на площади 800 кв. м

В промышленной зоне в Магадане произошел пожар на складе с бытовой химией и косметикой, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Магаданской области. Площадь пожара составила 800 кв. м.
Пожар произошел в складском помещении ангарного типа по адресу: улица Пролетарская, 239. «По прибытии подразделений на месте вызова наблюдалось открытое пламя по всей площади кровли здания. Угрозы распространения огня на другие объекты нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекли тридцать семь человек, было задействовано десять единиц техники. Пока что возгорание локализовано на всей площади.
По данным «РИА Новости», к месту происшествия была отправлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Обстоятельства возгорания выясняются.