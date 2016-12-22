На западе Украины от отравления погибла семья из шести человек
Общество, 07:37
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На западе Украины от отравления погибла семья из шести человек
В городе Ивано-Франковске на западе Украины обнаружили мертвой семью из шести человек — родителей, а также четверых детей, самому младшему из которых не было года. Как сообщает местное издание «Курс», их тела нашел знакомый, пришедший к ним в гости.
По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Причины случившегося выясняются.Соболезнования родственникам погибших выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, попросивший жителей региона не пренебрегать правилами пожарной безопасности.