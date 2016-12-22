Жертвами пожара в Ивано-Франковске стали четверо детей

Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в городе Ивано-Франковск на Украине. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в ночь на 31 декабря в доме на улице Сечевых Стрельцов. По словам спасателей, семья из шести человек погибли из-за отравления угарным газом.

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил соболезнования родным и близким погибшим. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он также призвал горожан не пренебрегать правилами безопасности в канун праздников.