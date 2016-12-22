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В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
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В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
Общество, 30 дек, 20:43
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В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел в населенном пункте Галкинское Камышловскомго района, в двухэтажном 18-квартирном жилом доме.

«Сотрудники полиции и регионального МЧС не расценивают данное ЧП как взрыв, это воспламенение, потому что газовый баллон, от которого происходила утечка, он целый, он не взорвался. Это так называемый хлопок с воспламенением. Пострадавшие есть, сейчас им оказывается помощь», — сказал он.

«Четыре человека, по предварительным данным, пострадали, в том числе девочка 2009 года рождения. Угрозы для их жизни нет, у них ожоги первой степени. Врачи им оказывают необходимую помощь», — добавил Горелых.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что в результате произошедшего несущие конструкции дома не повреждены, а только были выбиты стекла квартир.

Горелых отметил, что что хлопок произошел из-за неправильного подключения оборудования, передает «Интерфакс». Он рассказал, что жители дома купили газовый баллон и варочную плиту и подключили их друг к другу. В результате произошла утечка газа, затем хлопок и возгорание. Представитель МВД отметил, что находившиеся в квартире люди остались живы. «Этот день можно считать их вторым днем рождения», — отметил он.

Теги: происшествие , Свердловская область , хлопок газа
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