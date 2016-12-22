В Харькове из отделения почты освободили пятерых заложников

На Украине из почтового отделения в городе Харькове освобождены пятеро заложников. Об этом сообщил представитель СБУ украинскому президенту Петру Порошенко, написал пресс-секретарь лидера Святослав Цеголко в своем Twitter.



По его словам, были освобождены три женщины и двое детей.



В субботу, 30 декабря, мужчина в отделении почты в Харькове захватил в заложники 11 человек, а именно девятерых взрослых и двоих детей. В МВД Украины рассказали, что он пришел в здание, чтобы ограбить отделение. Один из находившихся на почте людей, вызвал полицию. Когда нападавший узнал, что к месту происшествия едет полиция, он решил взять заложников.



По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, сейчас с захватчиком ведутся переговоры. Ему предлагают, сложить оружие и сдаться. Свои требования мужчина пока не озвучил. Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал, что захватчик заявил о взрывчатке, закрепленной на его теле, которую он готов применить.