В Москве при столкновении четырех автомобилей погибли два человека

В Москве на Калужском шоссе столкнулись четыре автомобиля, в результате чего погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД главного управления МВД по столице.

«ДТП произошло на 24 км Калужского шоссе около 17:00 мск», — уточнили в ведомстве. При аварии еще три человека пострадали, добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей. При ДТП получили ушибы два человека. Авария с участием пяти машин произошла в результате лобового столкновения двух автомобилей на разделительной полосе.

В пресс-службе московского управления ГИБДД тогда сообщали, что в ДТП пострадали водители автомобилей марки Mercedes и Volvo.