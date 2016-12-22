В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

На Украине, в городе Харькове, неизвестный захватил заложников в отделении почты. Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет «Украинская правда».

По его словам, неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Он отметил, что внутри здания есть люди. Тракало рассказал, что захвативший заложников мужчина заявил, что на нем закреплена взрывчатка, которую он готов привести в действие. Представитель украинской полиции сообщил, что пока захватчик не предъявлял никаких требований.

Издание отмечает, что на место происшествия прибыли полицейские и оцепили здание, где находится почта. Кроме того, ожидается прибытие переговорщиков. Также к зданию прибыли взрывотехники.



Начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал «Интерфакс-Украина», что мужчина взял в заложники девять взрослых и двоих детей.