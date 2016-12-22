В Волгоградской области пьяный водитель въехал в толпу

В Волгоградской области в результате наезда автомобиля Ford Focus, за рулем которого был пьяный водитель, погиб один человек, пострадали трое. Об этом сообщается на сайте регионального управлении МВД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел ночью 30 декабря в городе Котово, на улице Чапаева. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 34-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, наехал на людей, выходивших из кафе. В результате с травмами в больницу были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте происшествия умерла 26-летняя местная жительница.

Водитель Ford Focus задержан сотрудниками ДПС. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В МВД отметили, что следователи будут ходатайствовать об аресте задержанного мужчины.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смолянинова рассказала, что водитель Ford был ранее судим за убийство, передает «Интерфакс».