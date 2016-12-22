На новокузнецком заводе «Русала» произошли две энергоаварии за час

На алюминиевом заводе «Русала» в Новокузнецке произошли две энергоаварии за один час, сообщается на сайте Министерства энергетики.

Первая авария была зафиксирована в 09:23 по местному времени (5:23 мск). ​«Без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки в объеме 120 МВт (с 403 до 283 МВт) по технологии производства, не связанной с повреждением оборудования», — говорится в сообщении. Через 20 минут нагрузка была восстановлена.

Вторую аварию на новокузнецком заводе зафиксировали в 10:19 по местному времени (6:19 мск). «Произошел сброс нагрузки в объеме 120 МВт (с 406 до 286 МВт)», — уточнили в Минэнерго. Нагрузку восстановили через 25 минут.

Информация о нарушении технологических процессов не поступала, отметили в ведомстве. ​