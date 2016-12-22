В Саранске при обвале грунта пострадали двое рабочих

В Саранске при проведении земляных работ произошел обвал грунта. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, под завалами оказались двое рабочих.

Обвал произошел в 11:30 на ул. Ворошилова, возле д. 4, когда рабочие прокладывали трубы. ​«Сейчас людей откапывают, но шансы, что они живы, минимальные», — заявили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МЧС.

Ранее возле торгового центра «Мега Теплый Стан» на юге Москвы при проведении строительных работ произошло обрушение грунта. Пострадали два человека: их засыпало землей. Рабочих удалось достать из-под завалов, они были госпитализированы.