Вылетевший в Петербург пассажирский самолет вернулся в Челябинск

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Челябинска.

«Рейс СДМ-6462 Челябинск — Пулково после взлета был вынужден по технической причине вернуться на аэродром отправления», — говорится в сообщении. Вылет предварительно перенесли на 19:00 по местному времени (17:00 мск). Пассажиров разместили в гостинице аэропорта, их обеспечат питанием.

«Предположительно, неполадки возникли в системе кондиционирования воздушного судна», — говорится на сайте челябинского аэропорта. В настоящий момент причину выясняют технические службы аэропорта и авиакомпании «Россия».

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пассажирский Airbus вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона. «После вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании «Россия» сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку», — уточнил собеседник агентства. После выработки топлива самолет благополучно приземлился в Челябинске, в результате случившегося никто не пострадал, отметил он.