В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров

В Новосибирске посетители эвакуированы из крупных торговых центров. Как сообщает местное агентство «НГС. Новости» со ссылкой на источники, эвакуация связана с анонимными звонками о минировании.

В настоящее время эвакуированы пять торговых центров: «Континент», «Аура», «Галерея Новосибирск», «Нордмолл» и «Ройял Парк».

Как сообщил агентству очевидец, в «Континенте» по громкой связи объявили, что торговый центр закрывается «по техническим причинам», к зданию приехала полиция. К другим торговым центрам, где прошла эвакуация, также приехали сотрудники полиции и пожарные.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили региональной «Комсомольской правде» факт эвакуации.

Одновременно с этим появились сообщения об эвакуации международного аэропорта Красноярска. По данным источника агентства «Интерфакс», поступило анонимное сообщение о заложенной там бомбе.