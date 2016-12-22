Музыканты Ринго Старр и Барри Гибб стали рыцарями

Барабанщик Beatles Ринго Старр и сооснователь группы Bee Gees ​Барри Гибб пожалованы титулами рыцарей Британской империи. Об этом сообщает Би-би-си.

Ринго Старр, чье настоящее имя — Ричард Старки, стал последним из группы, кто получил рыцарский титул, — через 20 лет после того, как им был пожалован Пол Маккартни. Как и остальные члены Beatles, Старр был награжден за достижения в музыке. «Это честь и удовольствие быть признанным за мою музыку и работу в благотворительности — оба этих деля я люблю. Мир и любовь», — сказал музыкант.

Барри Гибб был удостоен этого звания также за благотворительность и достижения в музыке. В то же время музыкант заявил, что другие члены группы также достойны данной награды. «Она настолько же их, насколько моя», — сказал Гибб.

Ринго Старр присоединился к Beatles в 1962 году. Сейчас ему 77 лет и его состояние достигло £300 млн. Барри Гибб уже является командором ордена Британской империи.

О том, что Ринго Старр получит рыцарское звание, стало известно 25 декабря. Соответствующее оповещение музыкант получил в письме несколько лет назад.