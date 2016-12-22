Умерла американская писательница Сью Графтон

Графтон известна как автор детективов «алфавитной серии». Она запретила экранизировать свои произведения даже после смерти. Писательница умерла после двух лет борьбы с раком. Последняя ее книга начиналась на «Y»

Сью Графтон (Фото: Chris So / ZUMA Press / Global Look Press)

Писательница детективных романов Сью Графтон умерла от рака в возрасте 78 лет. Об этом в ее аккаунте в Facebook написала ее дочь Джеми.

Она рассказала, что Сью Графтон скончалась прошлой ночью после двух лет борьбы с болезнью. Писательница умерла в кругу семьи, включая мужа Стива. Джеми напомнила о твердой установке своей матери не давать экранизировать ее произведения «алфавитной» серии. «Из-за всего вышеперечисленного <...> алфавит будет оканчиваться на «Y», — говорится в сообщении.

Первые три книги Сью Графтон были написаны в стол, четвертая опубликована, а следующая экранизирована. В 1973–1989 годах она работала сценаристом в Голливуде, после чего наложила запрет на экранизацию своих произведений в любом виде. С 1982 года она работала над «алфавитной» серией детективов, первым из которых стал​ «А» — значит алиби».

Графтон неоднократно получала премии Эдгара По, Shamus и трижды — награду Энтони. Также ее избирали президентом Американской ассоциации детективных писателей.