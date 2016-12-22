Путин разрешил ВЭБу привлекать депозиты от юридических лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности Внешэкономбанка (ВЭБ) по привлечению средств от юридических лиц — компаний, непосредственно не связанных с его проектами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, при привлечении во вклады ВЭБа средств юридических лиц объем этих средств не может превышать размера прав (требований), которые принадлежат ВЭБу на основании денежных обязательств, возникших в рамках реализации проектов с участием данного юрлица.

О том, что правительство собирается внести в Госдуму законопроект, фактически допускающий ВЭБ к банковской деятельности, сообщал «Коммерсантъ» в середине июля. В проекте закона прописаны пределы осуществления ВЭБом банковских операций, для того чтобы не было конкуренции с банками, сообщал зампредседателя правления организации Алексей Иванченко. Позже ВЭБ подтвердил в пресс-релизе, что его целью никогда не была конкуренция на «финансовых рынках с коммерческими банками».

По данным газеты, Банк России был против изменения роли ВЭБа. Но регулятор не влияет на госкорпорацию так, как на других участников финансового рынка.

Закон был внесен в Госдуму в июле и одобрен Думой и Советом Федерации в декабре.