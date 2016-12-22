В Ингушетии ФСБ пресекла работу подпольного цеха по переплавке золота

Сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия пресекли работу подпольного цеха по очистке и переплавке золота в слитки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, подпольный цех работал в селе Экажево. Он принадлежит 29-летнему жителю Ингушетии, которого задержали с поличным при аффинаже (очистке. — РБК) золота общей массой около 4,6 кг. Для переплавки и аффинажа драгметалла применяли кустарное оборудование и сильнодействующие химикаты.В настоящее время сотрудники УФСБ изымают золото из цеха. О сырье, был ли это технологический золотосодержащий лом, шламы от очистки цветных металлов или что-то другое, правоохранители не сообщили.