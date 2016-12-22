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Правительство утвердило планы увеличить продолжительность жизни россиян
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Правительство утвердило планы увеличить продолжительность жизни россиян
Политика, 29 дек, 19:44
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Правительство утвердило планы увеличить продолжительность жизни россиян

Правительство России утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения», согласно которой ожидаемая продолжительность жизни при рождении к 2025 году должна составить 76 лет. Смертность в стране должна снизиться, а удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи — увеличиться до 54%. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Согласно программе смертность населения в трудоспособном возрасте должна снизиться до 380 на 100 тыс. населения в год. Смертность от болезней кровообращения должна снизиться до 500 на 100 тыс. населения, от новообразований, включая злокачественные, до 185 на 100 тыс. населения.

По данным Минздрава, подробности госпрограммы раскрыты в подпрограммах, среди них — совершенствование оказания медпомощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие санитарно-курортного лечения и других.

О том, что средняя продолжительность жизни в России должна достичь 76 лет, заявил журналистам на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в марте этого года президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс». «Есть все возможности, для того чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», — пояснил он.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву исполнить решения Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта. «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет» стало первым среди основных целевых показателей, которыми должны руководствоваться Минздрав и Минфин России при формировании приоритетных проектов по основному развитию здравоохранения в России. Среди целей программы указывались: сокращение времени ожидания врача в медучреждениях, увеличение времени приема врачом, увеличение численности врачей и др.

В ноябре министр здравоохранения России Вероника Скворцова со ссылкой на данные Росстата сообщала, что за девять месяцев 2017 года, продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года (77 лет у женщин и 66,6 года у мужчин). Ранее она сообщала, что этот показатель за семь месяцев текущего года увеличился более чем на шесть месяцев и достиг абсолютного исторического максимума. По ее данным, смертность россиян снизилась на 2,8%, составив 12,6 случая на 1 тыс. населения. За аналогичный​ период 2016 года смертность составила 12,9 на 1 тыс. населения. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 4,1%, ​от новообразований — на 3%. Также она заявила, что в 2017 году наблюдается «исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за девять месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми».

Теги: здравоохранение , правительство России , Минздрав России
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