Более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии

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По меньшей мере 31 человек получил ранения при взрыве гранаты в ночном клубе в колумбийском городе Каукасия в департаменте Антьокия на севере страны. Об этом сообщает издание Noticias.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. По меньшей мере три человека получили серьезные ранения и были госпитализированы. По данным газеты El Heraldo, неизвестные мужчина и женщина подъехали к ночному клубу «Бора-Бора» на мотоцикле, бросили гранату и скрылись. Газета сообщает о 36 пострадавших.

По словам местных властей, за нападением могут стоять члены колумбийской преступной группировки «Клан-дель-Гольфо». Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении на ночной клуб.

В апреле при взрыве гранаты в ночном клубе в муниципалитете Пресиденте в департаменте Вилья де Куака были ранены 37 человек.