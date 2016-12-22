Росприроднадзор признал петербургский синий снег неопасным

Росприроднадзор изучил синий снег, выпавший в Санкт-Петербурге 26 декабря, и признал его нетоксичным. Об этом со ссылкой на региональное управление ведомства сообщает «Фонтанка».

Специалисты выяснили, что вещество, придавшее осадкам цвет, похоже на ультрамариновый пигмент, который используется при производстве краски. Оно не опасно для окружающей среды и не токсично.

«Возможным источником поступления в окружающую среду красящего вещества могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега. Кроме того, на стенах здания были видны следы краски», — сказали в ведомстве. Информация об этом передана в Госстройнадзор.

Снег синего цвета выпал 26 декабря на Аптекарском проспекте Санкт-Петербурга. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили поблизости также фиолетовый сугроб.

В 2014 году в Омске выпал черный снег. Местные жители были уверены, что это связано с расположенной неподалеку ТЭЦ.