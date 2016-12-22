СМИ узнали об освобождении в Киеве специалиста по криптовалютам из России

В Киеве неизвестные освободили российского специалиста по криптовалютам, ИT и блокчейн-технологиям Павла Лернера. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в Национальной полиции Украины.
«Его освободили сами похитители. Выбросили на трассе», — сообщили в ведомстве. Ранее источник портала в правоохранительных органах рассказывал о похищении Лернера 26 декабря возле офисного центра на улице Степана Бандеры в Киеве. Неизвестные в масках силой посадили Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito и увезли в неизвестном направлении.
По данному факту завели уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека). Лернер является управляющим директором компании EXMO LLP. Как рассказали порталу знакомые Лернера, на Украине специалист занимался несколькими стартапами, связанными с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.