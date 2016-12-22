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Россельхознадзор уличил белорусских фермеров в ввозе санкционных овощей
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Россельхознадзор уличил белорусских фермеров в ввозе санкционных овощей
Общество, 16:43
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Россельхознадзор уличил белорусских фермеров в ввозе санкционных овощей

Россельхознадзор заподозрил белорусское фермерское хозяйство «Бродок» в поставках запрещенной продукции растениеводства в Россию и запретил ввоз его продукции. Об этом говорится на сайте ведомства.

С 15 по 22 декабря были задержаны семь автомобилей с немаркированной продукцией — 16,1 т гранатов, 105,7 т томатов, 1,4 т помидоров черри, более 6 т кабачков и 8 т перца.

При проверке было установлено, что в пяти машинах на упаковке томатов, кабачков, перца стояла маркировка турецких предприятий, не имеющих права на поставки продукции в Россию. В двух других машинах наряду с маркировкой турецких предприятий была выявлена маркировка белорусского производителя «ФХ Бродок» (Минская область).

«По имеющейся в Россельхознадзоре информации белорусское предприятие «ФХ Бродок» не является производителем томатов и тем более производителем гранатов», — говорится в сообщении. «Совершенно очевидно, что под видом продукции белорусских предприятий на территорию России поступает запрещенная продукция. И это не единичный случай», — заявили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор проинформировал белорусскую службу по карантину растений о запрете с 29 декабря 2017 года поставок подкарантинной продукции с ФХ «Бродок», а также попросил расследовать выявленные случаи.

Теги: Белоруссия , Россельзознадзор
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