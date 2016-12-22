«Роскосмос» отчитался о годовом росте чистой прибыли в четыре раза

Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2017 году, по предварительным подсчетам, выросла в четыре раза — до 13 млрд руб. Об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте корпорации.

«По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр госкорпорации «Роскосмос», в 2017 году в четыре раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Корпорация также сообщила, что за год было произведено 20 успешных пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков. Процент аварийности составил 4,8% — на 0,2% ниже, чем в 2016 году и на 2,1% ниже, чем в 2015 году.

В октябре сообщалось, что из российского публичного бюджета исчезла информация о 47 млрд руб., которые госкорпорация «Роскосмос» еще летом пообещала отдать государству. Речь идет о дебиторской задолженности «Роскосмоса» перед бюджетом по доходам, полученным его предшественником — Федеральным космическим агентством (ФКА) — от иностранных контрагентов, следовало из данн​ых Счетной палаты. Минфин заложил в составе «прочих неналоговых доходов» 46,88 млрд руб. за счет «погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства», сообщалось в пояснительной записке к летним поправкам в бюджет.