Российские авиакомпании перевезли за год рекордное количество пассажиров

За 12 месяцев 2017 года российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации.

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, в 2017 году авиакомпании «преодолели исторический максимум и перешагнули рубеж в 100 млн пассажиров». Он отметил, что две трети авиаперевозок были проведены на внутренних авиалиниях. «В целом темпы роста авиаперевозок создают успешные предпосылки для дальнейшего развития гражданской авиации как одной из важнейших отраслей экономики страны», — подчеркнул Нерадько.

В 2016 году российские авиакомпании перевезли 88,5 млн пассажиров. Таким образом, в текущем году показатель авиаперевозок пассажиров вырос на 18,6% по сравнению с 2016 годом. В декабре 2017 года авиакомпании обслужили более 7,6 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%.